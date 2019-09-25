25 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, стенограма якої з’явилася сьогодні. Головне звідти – далі у матеріалі.

Факти ICTV зібрали ключові тези зі стенограми розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про енергетичну незалежність

Поговорили про важливість досягнення енергетичної незалежності України.

– І одна з тем, яка дуже важлива для України, це енергетична незалежність. Я вірю у те, що ми зможемо бути дуже успішними (у цьому, – Ред.), і співпрацювати з США стосовно теми енергетичної незалежності. Ми вже працюємо над співпрацею. Ми купуємо американську нафту.

Про розслідування справи Байдена

Україна розслідуватиме справу компанії, пов’язаної з сином екс-віце-президента США Джо Байдена Хантером.

– Наступний генеральний прокурор розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали у цьому питанні. Я б дуже просив вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам, це було б дуже корисно для розслідування.

Довідка. Свого часу син Джо Байдена Хантер Байден обіймав посаду у раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні щодо компанії проводилося розслідування.

Про Макрона і Меркель

Трамп:

– Ми витрачаємо зусилля і дуже багато часу, набагато більше за європейські країни, які повинні допомагати вам набагато більше, ніж вони допомагають по факту. Німеччина практично нічого для вас не робить. Усе, чим вони займаються – розмови, і я думаю, що вам дійсно варто запитати їх про це. Коли я говорив з Ангелою Меркель, вона говорила про Україну, але вона нічого не робить. Багато європейських країн поводяться аналогічно, тож, я думаю, ви самі зверніть на це увагу, але США дуже добрі для України.

Зеленський:

– Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України.

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Про Javelin

– Ми готові продовжувати співпрацю для подальших кроків, а саме ми майже готові купити більше Джевелінів у Сполучених Штатів для цілей оборони, – сказав Зеленський.

Про співпрацю з США

– Ми готові відкрити нову сторінку у співробітництві і відносинах між Сполученими Штатами і Україною. Для цієї мети я щойно відкликав посла з США, і він буде замінений дуже компетентним і дуже досвідченим послом, який буде працювати важко для того, щоб дві нації стали ближчими одна одній. Я також сподіваюся, що він буде мати вашу довіру і вашу впевненість і мати особисті відносини з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.