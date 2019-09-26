Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

Конкурент Трампа на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що Дональд Трамп, розмовляючи з Зеленським, зробив акцент на особистих питаннях, а не державних.

– Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і залучити Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою. Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента, що буде означати реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше, – зазначив Байден.

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Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx — Joe Biden (@JoeBiden) September 25, 2019

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.