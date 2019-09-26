PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп поставив особисті інтереси вище державних – Байден

Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

Трамп поставив особисті інтереси вище державних – Байден

Конкурент Трампа на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що Дональд Трамп, розмовляючи з Зеленським, зробив акцент на особистих питаннях, а не державних.

– Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і залучити Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою.

Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента, що буде означати реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше, – зазначив Байден.

Читайте: Трамп чекає вибачень після публікації стенограми розмови з Зеленським

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень
Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень
Розмова була у складний період: Зеленський пояснив критику ЄС в бесіді з Трампом
Розмова була у складний період: Зеленський пояснив критику ЄС в бесіді з Трампом
Зустріч у нормандському форматі пройде без участі США
Зустріч у нормандському форматі пройде без участі США
Трамп не питав у Зеленського дозволу на публікацію стенограми
Трамп не питав у Зеленського дозволу на публікацію стенограми
Привітав з обміном: Зеленський розповів про розмову з Лавровим
Привітав з обміном: Зеленський розповів про розмову з Лавровим
Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку
Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку
Прогрес є: Трамп сподівається, що Зеленський і Путін домовляться
Прогрес є: Трамп сподівається, що Зеленський і Путін домовляться
Зеленський на зустрічі з Трампом: Ніхто на мене не тиснув, у нас незалежна країна
Зеленський на зустрічі з Трампом: Ніхто на мене не тиснув, у нас незалежна країна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка