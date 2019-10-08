В аеропорту Абу-Дабі працівники звернули увагу на 123-річного індійського монаха Свамі Шивананда.

В аеропорту Абу-Дабі випадково помітили індійського ченця, вік якого, згідно з даними його паспорту, 123 року. Він народився 8 серпня 1896 року.

Ймовірно чоловік є найстарішим жителем планети. Однак подавати заявку у Книгу рекордів Гіннеса він не хоче. Про це ченця просять навіть його учні.

Сам Шивананда виглядає молодше за свої роки. Він вважає секретом свого довголіття йогу, дисципліну і целібат (безшлюб’я, як правило, прийняте з релігійних міркувань, – Ред.). Шивананда відмовився від сексу, їжі зі спеціями і навіть від молока, масла і фруктів. Ці продукти він вважає занадто “вишуканою їжею”.

Крім того, монах спить на підлозі, підкладаючи під голову дерев’яний брусок.

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Чоловік у 5-річному віці залишився без батьків і його віддали на виховання місцевому гуру. Через якийсь час він вирішив стати монахом і веде скромне життя.

До речі, вчені вважають, що головним способом продовжити життя є фізична активність.