Джо Байден закликав Конгрес оголосити імпічмент президенту країни Дональду Трампу.
Колишній віце-президент США Джо Байден висловився за те, щоб Конгрес оголосив імпічмент президенту країни Дональду Трампу.
За його словами, Трамп “порушив дану під час вступу на посаду клятву і зрадив американський народ”.
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– Трамп вчинив порушення, покарання за які – імпічмент, – заявив він під час виступу перед прихильниками у Нью-Гемпширі.
Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Володимира Зеленського і Трампа, американський лідер просив президента України провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.
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