Білий дім повідомив демократам, що не збирається співпрацювати з ними в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Білий дім офіційно відмовився співпрацювати зі слідством у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем надіслала демократам лист на вісім сторінок, у якому назвала розслідування “безпідставним” та “конституційно недійсним”.

В адміністрації Трампа також заявили, що розслідування в рамках процедури імпічменту організовано демократами суто через політичні причини.

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– Не слід очікувати, що виконавчі органи влади будуть брати участь в цьому упередженому політичному театрі, — наголошується в її заяві.

Як відомо, демократи вважають, що стенограма розмови Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського вказує на те, що президент США зловживав владним становищем.