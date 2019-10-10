Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2018 рік. Біографію та головні книги зібрали Факти ICTV.

Біографія Ольги Токарчук

Ольга Токарчук народилася в 1962 році в польському місті Сулєхув у сім’ї вихідців з України.

Закінчила факультет психології Варшавського університету.

Під час навчання як волонтер займалася людьми, що страждають від психічних захворювань.

Зараз Ольга Токарчук мешкає у Вроцлаві і регулярно дає лекції по майстерності написання прози в літературно-художньої студії Ягеллонського університету (Краків).

Українське коріння Ольги Токарчук

На одній з творчих зустрічей у Києві Токарчук розповіла, що українського походження в її родині була бабуся.

– Я двічі робила спроби дізнатися про неї і їздила на Україну, зокрема до Львова, але, мабуть, зараз вже занадто пізно для таких розвідок. Люди, які могли б щось розповісти, померли, не вдалося мені знайти і ніяких документів.

Українська частина моєї особистості трохи по-літературному вигадана. Хоча щось українське в мені таки є, наприклад, музичний слух, я співаю другим голосом і переконана, що це саме українська риса, – розповідала вона.

Книги Ольги Токарчук

Перші оповідання Токарчук вийшли в 1979 році в журналі Прямо під псевдонімом Наташа Бородіна. У 1993 році вийшов перший роман письменниці Шлях людей книги.

Роман Бігуни приніс Токарчук найпрестижнішу в Польщі літературну премію Ніке.

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік Токарчук отримала за “розповідь, який з енциклопедичної пристрастю представляє перетин кордонів як форми життя”.