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Названо лауреатів Нобелівської премії з літератури

Нобелівську премію з літератури за 2018 та 2019 роки отримали Ольга Токарчук і Петер Хандке.

Названо лауреатів Нобелівської премії з літератури

Лауреатами Нобелівської премії з літератури стали польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (2018) та австрійський письменник Петер Хандке (2019).

За словами нобелівського комітету, Ольга Токарчук “конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження”.

Водночас Пітер Хандке отримав премію “за впливовий твір, який з мовною винахідливістю дослідив периферію та специфіку людського досвіду”.

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Нагадаємо, минулого року премію не вручали через скандал. Чоловіка однієї з членів академії звинуватили у зґвалтуванні та засудили до двох років в’язниці.

Фото: Pixabay

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