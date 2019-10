Лауреатами Нобелівської премії з літератури стали польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (2018) та австрійський письменник Петер Хандке (2019).

За словами нобелівського комітету, Ольга Токарчук “конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження”.

Водночас Пітер Хандке отримав премію “за впливовий твір, який з мовною винахідливістю дослідив периферію та специфіку людського досвіду”.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019