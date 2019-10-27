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Ліквідація лідера ІДІЛ: Трамп підтвердив інформацію

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію щодо смерті лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Ліквідація лідера ІДІЛ: Трамп підтвердив інформацію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді був вбитий під час американської спецоперації.

– Він був божевільною та порочною людиною, і його більше немає. Він був жорстокою людиною і помер насильницькою смертю, – сказав Трамп.

Глава США додав, що аль-Багдаді помер як боягуз.

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Трамп також сказав про те, що тепер від руки цього терориста більше не постраждає жодна людина.

Нагадаємо, 27 жовтня у ЗМІ писали про те, що Абу Бакра аль-Багдаді міг загинути через підрив жилета смертника.

Джерело: ВВС

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