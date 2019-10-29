У Великій Британії погодилися на відтермінування Brexit, запропоноване Євросоюзом.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у листі на ім’я президента Європейської Ради Дональда Туска погодився на те, щоб Brexit перенесли.

Таким чином, у Великої Британії є час до 31 січня 2020 року для того, що підготуватися до виходу з ЄС.

– Як вам відомо, відповідно до закону про вихід Сполученого Королівства з ЄС від 2019 року, який був нав’язаний уряду проти його волі, у мене немає іншого вибору, окрім як підтвердити формальну згоду Сполученого Королівства на це відтермінування, – йдеться у листі Джонсона.

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Він додав, що небажане продовження членства Великої Британії в ЄС шкодитиме демократії країни.

Нагадаємо, 28 жовтня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни Євросоюзу погодилися перенести Brexit.

Джерело: Кабінет прем’єр-міністра Великої Британії