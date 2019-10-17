Європейському Союзу і Великій Британії вдалося укласти нову угоду щодо процесу Brexit.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з Європейським Союзом вдалося укласти угоду щодо Brexit.
– У нас є чудова нова угода, яка повертає контроль – тепер парламент повинен затвердити Brexit в суботу (19 жовтня – Ред.), – повідомив Джонсон.
Після цього розглядатимуть інші важливі питання, серед яких вартість проживання, охорона здоров’я, ситуація зі злочинністю.
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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода щодо Brexit є чесною і збалансованою.
Він порекомендував Європейській раді ухвалити зазначений документ.
До слова, королева Великої Британії Єлизавета ІІ заявила, що уряд країни робить усе можливе для того, аби Brexit відбувся 31 жовтня.