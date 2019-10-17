Європейському Союзу і Великій Британії вдалося укласти нову угоду щодо процесу Brexit.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з Європейським Союзом вдалося укласти угоду щодо Brexit.

– У нас є чудова нова угода, яка повертає контроль – тепер парламент повинен затвердити Brexit в суботу (19 жовтня – Ред.), – повідомив Джонсон.

Після цього розглядатимуть інші важливі питання, серед яких вартість проживання, охорона здоров’я, ситуація зі злочинністю.

Читайте: Мессі може більше не зіграти в Англії через Brexit

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода щодо Brexit є чесною і збалансованою.

Він порекомендував Європейській раді ухвалити зазначений документ.

До слова, королева Великої Британії Єлизавета ІІ заявила, що уряд країни робить усе можливе для того, аби Brexit відбувся 31 жовтня.