Голова Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що 27 країн ЄС погодилися перенести вихід Великої Британії з Союзу.

До слова, дату Brexit переносять вже вдруге. Спочатку Велика Британія повинна була вийти з ЄС 29 березня, потім дату перенесли на 31 жовтня.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

