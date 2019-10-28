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Факти / Світ

ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020

Європейський Союз погодився перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

дональд туск

Голова Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що 27 країн ЄС погодилися перенести вихід Великої Британії з Союзу.

До слова, дату Brexit переносять вже вдруге. Спочатку Велика Британія повинна була вийти з ЄС 29 березня, потім дату перенесли на 31 жовтня.

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Дональд Туск також зазначив, що країна може вийти з ЄС раніше встановленого терміну.

Але це можливо лише за умови схвалення парламентом Великої Британії угоди про вихід.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз готовий відкласти Brexit до лютого 2020 року.

Фото: Dreamstime

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