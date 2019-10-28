Європейський Союз погодився перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Голова Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що 27 країн ЄС погодилися перенести вихід Великої Британії з Союзу.

До слова, дату Brexit переносять вже вдруге. Спочатку Велика Британія повинна була вийти з ЄС 29 березня, потім дату перенесли на 31 жовтня.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

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Дональд Туск також зазначив, що країна може вийти з ЄС раніше встановленого терміну.

Але це можливо лише за умови схвалення парламентом Великої Британії угоди про вихід.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз готовий відкласти Brexit до лютого 2020 року.