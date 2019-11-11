AliExpress в Україні є популярним сайтом для покупок, а сьогодні торговий майданчик ще й запустив розпродаж 11.11, під час якого очікуються величезні знижки.

Розпродаж AliExpress 11.11 приурочений до Дня холостяка, який відзначають в Китаї. Акція вже стартувала і триватиме до 13 листопада. У цей період очікуються знижки до 90%.

AliExpress в Україні користується великим попитом. Найчастіше з торгової платформи замовляють товари жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. В ці області за 2019 рік було доставлено більше 10 млн посилок з Китаю.

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Обсяги доставок, а особливо під час розпродажу AliExpress 11.11, продовжують зростати. В Укрпошті це пов’язують із запуском спеціально для AliExpress економ-сервісу доставки без відстеження Cainiao Super Economy для товарів вартістю до $2 і сервісу з частковим відображенням AliExpress Saver shipping для товарів до $5.

Послуга дозволила продавцям знизити вартість товарів і пропонувати українцям безкоштовну доставку.

До слова, 7 листопада засновник AliExpress Джек Ма приїхав до Харкова, де виступив перед студентами Харківського національного університету ім. Каразіна.