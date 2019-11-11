Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку. Що стало причиною для такого рішення – читайте на Фактах ICTV.

Президент Болівії Ево Моралес оголосив про свою відставку 11 листопада. Він керував країною з 2006 року.

Свою відставку Моралес назвав спробою державного перевороту. Що відбувається в Болівії – розбиралися Факти ICTV.

Ево Моралес у незаконний спосіб вчетверте став президентом. Адже ще у 2016 році він втратив право обиратися на цю посаду за підсумками референдуму в країні.

Моралес пішов лише після того, коли поліція і армія приєдналися до вимог опозиції про його відставку.

Протести після виборів

Акції протесту з вимогою відставки Моралеса почалися в Болівії після загальних виборів в країні 20 жовтня, які він виграв.

Але результати підрахунку голосів показували, що Моралесу не вистачало 10%, необхідних для перемоги в першому турі.

Після оприлюднення перших результатів виборчі комісії припинили публікувати дані про хід підрахунку голосів, а пізніше оголосили про перемогу Моралеса над Карлосом Месою в першому турі з результатом в 47% голосів.

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Фальсифікація голосів на виборах

Карлос Меса не визнав результати виборів. Ево Моралеса звинуватили у фальсифікації.

22 жовтня в Болівії почалися протести. На бік протестувальників почали переходити поліцейські, а з 10 листопада приєдналася також армія країни.

Карлос Меса назвав відставку Ево Моралеса кінцем тиранії.

Хто керуватиме країною після відставки Ево Моралеса

Майже все керівництво Болівії пішло разом з Моралесом. Керувати країною до нових виборів буде другий віце-президент сенату країни, представниця опозиції Жанін Аньєс.

Вона займеться підготовкою нових виборів.

Чому Ево Моралес не мав права йти на четвертий термін президентства

Бо це заборонено Конституцією Болівії. У 2009 році жителі країни на референдумі проголосували за новий документ, який обмежував президентський термін до двох років.

Але у 2017 році Конституційний суд країни, до складу якого входили прихильники Моралеса, оголосив, що ліміт у вигляді двох президентських термінів обмежує права людини і право болівійського народу на вибір.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вертоліт з президентом Болівії потрапив в аварію.