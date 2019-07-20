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Мадуро має піти у відставку! США ввели санкції проти Венесуели

Сполучені Штати продовжать чинити тиск на Венесуелу, поки Ніколас Мадуро не піде у відставку.

Мадуро має піти у відставку! США ввели санкції проти Венесуели

Помічник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США продовжать чинити тиск на Венесуелу, поки Мадуро не піде у відставку.

Міністерство фінансів США повідомило, що ввело санкції відносно чотирьох посадових осіб з Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.

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– Мінфін США ввів санкції проти чотирьох представників спецслужб Мадуро, Головного управління військової контррозвідки, які безжально катували, придушували і залякували народ Венесуели.

США не заспокояться до тих пір, поки деспот Мадуро не втече, а корупціонери не припинять зловживання проти венесуельців, — зазначив Болтон.

Нагадаємо, конгрес США увів обмежувальні заходи щодо російського суверенного боргу. Причиною нових санкцій стало російське втручання в американські вибори президента.

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