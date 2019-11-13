На публічних слуханнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа 13 листопада мають виступити двоє дипломатів.

13 листопада у Конгресі США розпочали публічні слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Сьогодні там мають виступити повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

15 листопада очікується виступ екс-посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.

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Раніше зазначені дипломати вже виступали перед комітетами Палати представників США на закритому засіданні.

До слова, Палата представників США оприлюднила тексти свідчень Марі Йованович та старшого радника Держсекретаря Майкла Маккінлі у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Відео: Chastime