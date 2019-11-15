Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

У США оприлюднили стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського.

Це телефонна розмова, під час якої Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.

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Лідер США зазначив, що очікував його перемогу.

Трамп: Я б хотів Вас привітати з добре проробленою роботою та привітати з чудовою кампанією.

Зеленський: Приємно це чути від Вас. Велике дякую. Це дуже приємно чути від Вас, і я усвідомлюю цінність Вашого привітання.

Трамп: Це була чудова виборча кампанія.

Зеленський: Знову, дякую Вам велике. Як Ви бачите, ми важко працюємо, щоб бути найкращими. Ми мали хороший приклад.

Трамп: Я думаю, що Ви проробили хорошу роботу. Я маю багато друзів в Україні, хто знає Вас та любить. Я маю багато друзів з України і вони думають – відверто – очікували Вашої перемоги. І це дійсно чудово, що Ви її отримали.

Трамп: Я думаю, певним чином, що зробив щось подібне. Ми зробили приголомшливий прогрес у США – маємо найкращу економіку ніж коли-небудь раніше. Я лише хочу привітати Вас. Без сумнівів Ви станете фантастичним президентом.

Зеленський: Насамперед, величезне дякую, за Ваші вітання. Україна – це незалежна країна, а незалежна Україна – робить все для людей. Ви, як я сказав, чудовий приклад. Ми маємо надію, що зможемо розширити нашу роботу, як це зробили Ви. Ви завжди будете чудовим прикладом для багатьох, зокрема для наших менеджерів. Я б хотів Вас запросити, якщо це можливо, на інавгурацію. Я знаю, що зараз ви зайняті, але якщо можливо для Вас приїхати на церемонію інавгурації, це було б чудово.

Трамп: Що ж, це було б дуже добре. Я розгляну це, і добре – скажіть нам дату і, як мінімум, у нас буде чудовий представник. Більше ніж один представник США буде з Вами у цей день. Що ж, ми маємо когось, як мінімум, дуже, дуже високого рівня, і він буде з Вами. Дійсно, в чудовий день, чудове досягнення.

Зеленський: Знову, дякую, і ми з нетерпінням чекаємо на Ваш візит з делегацією найвищого рівня. Я не знайду слів, щоб описати нашу прекрасну країну. Як чудово, тепло, наші дружні люди, яка смачна наша кухня, і яка чудова в нас Україна. Немає слів, щоб описати нашу країну, тому найкраще буде Вам її самому побачити. Тому, якщо Ви зможете приїхати – це буде чудово. Тому, знову, я вас запрошую приїхати.

Трамп: Що ж, я згоден з Вами щодо вашої країни, я з нетерпінням чекаю цього. Коли я володів Міс Всесвіт. Україна завжди була гарно представлена. Коли Ви заступите на посаду та будете готові, я запрошу Вас у Білий дім. Ми маємо чимало речей для обговорення.

Зеленський: Що ж, дякую за запрошення. Ми приймаємо Ваше запрошення та з нетерпінням чекаємо візиту. Дякую знову. Вся наша команда та я з нетерпінням чекаємо на візит. Ще раз дякую за вітання. І я думаю, що однаково буде чудово, якщо Ви зможете приїхати і бути з нами в цей важливий день нашої інавгурації. Результат неймовірний – він вражаючий для нас. Це було б абсолютно фантастично, якби Ви приїхали та були з нами у цей день.

Трамп: Дуже добре. Ми дамо Вам знати найближчим часом, і побачимося найближчим часом, попри все. Будь-ласка, передайте привіт українцям та вашій сім’ї. Дайте їм знати, що я передаю свої найщиріші вітання вашій країні.

Зеленський: Що ж, знову дякую. Безпечного Вам польоту та чекаємо на Вас найближчим часом.

Трамп: Бережіть себе і гарної промови Вам сьогодні. Ви повинні берегти себе, і ми побачимося невдовзі.

Зеленський: Дуже Вам дякую. Це важко для мене, але я буду практикувати англійську мову і ми будемо вітатися англійською. Дуже Вам дякую.

Трамп: (Сміється) Це чудово чути! Це дуже добре. Я б не зміг Вам цього сказати вашою мовою. Я дуже вражений. Дуже вам дякую.

Зеленський: Дуже Вам дякую. Невдовзі побачимося.

Трамп: Щасти!

Зеленський: Бувайте!















Білий дім оприлюднив стенограму дзвінка Трампа та Зеленського / 4 фотографии

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США провели відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

У США триває розслідування щодо імпічменту Трампа. Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.