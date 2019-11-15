PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту

Дональд Трамп розкритикував колишнього посла в Україні Марі Йованович під час на слухань щодо імпічменту американського президента.

Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту

Президент США під час свідчень Марі Йованович написав у Twitter, що скрізь у неї все виходить погано.

– Перенесемося в Україну, де під час моєї другої телефонної розмови новий український президент говорив про неї (Марі Йованович, – Ред.)негативно. Президент США має абсолютне право призначати послів.

Вони називають це “служінням на догоду президенту”. У США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка сильно відрізняється від попередніх адміністрацій. Я зробив для України набагато більше, ніж О (маючи на увазі Барака Обаму), – зазначив Трамп.

Читайте: Оприлюднено свідчення Йованович і Маккінлі у справі імпічменту Трампу (ДОКУМЕНТ)

Питання, які задавали Йованович формулювали в ключі що ви подумали/відчули/думаєте? Йованович відповідала, що шокована/розчарована/занепокоєна.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович під час відкритих слухань у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту президента Дональда Трампа запевнила, що не впливала на українських чиновників.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних
Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних
Білий дім оприлюднив стенограму дзвінка Трампа та Зеленського
Білий дім оприлюднив стенограму дзвінка Трампа та Зеленського
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Уильям Тейлор
Скажена ідея: Тейлор про затримку Трампом військової допомоги Україні
Дональд Трамп
Імпічмент Трампа: у США почалися публічні слухання
Дональд Трамп
Віднині – все публічно. Конгрес розпочинає відкриті слухання про імпічмент Трампа
Україна не така корумпована, як каже Трамп – Washington Post
Україна не така корумпована, як каже Трамп – Washington Post
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка