Дональд Трамп розкритикував колишнього посла в Україні Марі Йованович під час на слухань щодо імпічменту американського президента.

Президент США під час свідчень Марі Йованович написав у Twitter, що скрізь у неї все виходить погано.

– Перенесемося в Україну, де під час моєї другої телефонної розмови новий український президент говорив про неї (Марі Йованович, – Ред.)негативно. Президент США має абсолютне право призначати послів. Вони називають це “служінням на догоду президенту”. У США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка сильно відрізняється від попередніх адміністрацій. Я зробив для України набагато більше, ніж О (маючи на увазі Барака Обаму), – зазначив Трамп.

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Питання, які задавали Йованович формулювали в ключі що ви подумали/відчули/думаєте? Йованович відповідала, що шокована/розчарована/занепокоєна.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович під час відкритих слухань у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту президента Дональда Трампа запевнила, що не впливала на українських чиновників.