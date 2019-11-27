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Apple визнала Крим російським

Компанія Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до Російської Федерації.

Apple визнала Крим російським

Apple внесла поправки в географічну назву Криму, визначивши його як територію Російської Федерації.

Представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим 27 листопада повідомили про внесення правок у продукцію компанії.

Apple визнала Крим російським / 5 фотографий

Читайте: Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму

Apple також зробила зміни в додатку Погода. У такий спосіб компанія визнала Крим російським.

Apple визнала Крим російським / 2 фотографии

Наразі в Україні немає офіційного представництва компанії Apple.

Нагадаємо, 6 листопада видання The New York Times опублікувало матеріал про українського олігарха, у якому зображена карта України без Криму. Стаття називалася Український олігарх планує новий гірський курорт.

Джерело: Интерфакс

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