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Факти / Україна

Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму

Впливове британське видання The Economist опублікувало відео, на якому зображена карта України без Криму.

Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму

The Economist опублікувало відео про імпічмент президента США Дональда Трампа, в якому показало карту України без Криму.

На це відреагувало посольство України у Великій Британії та Північній Ірландії і зажадало виправити помилку.

Читайте: The New York Times виправило карту України без Криму

– Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином, – йдеться у повідомленні.

Відеозапис з неправильною картою був видалений.

Нагадаємо, 6 листопада видання The New York Times опублікувало матеріал про українського олігарха, у якому зображена карта України без Криму. Стаття називалася Український олігарх планує новий гірський курорт.

Фото: Dreamstime

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