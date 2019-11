The Economist опублікувало відео про імпічмент президента США Дональда Трампа, в якому показало карту України без Криму.

На це відреагувало посольство України у Великій Британії та Північній Ірландії і зажадало виправити помилку.

Відеозапис з неправильною картою був видалений.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019