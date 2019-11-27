У Держдепі США вважають, що втручання бійців російської приватної армії Вагнер у військові конфлікти загрожує стабільності в світі.

Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає ввести санкції проти ПВК Вагнер.

За його словами, військове втручання Росії загрожує світу, безпеці та стабільності.

Читайте: Відрубали голови: в Мозамбіку жорстоко вбили найманців ПВК Вагнер

Він мав на увазі російські регулярні війська і бійців Вагнера, які дислокуються у Лівії для підтримки національної армії.

На його думку, це лише дестабілізує ситуацію, тому закликав ввести санкції.

Нагадаємо, що у 2017 році у мережу виклали відео, на якому четверо людей у ​​Сирії жорстоко б’ють чоловіка кувалдою. Тоді користувачі припустили, що це можуть бути бійці ПВК Вагнер.

У 2019 році в інтернеті з’явилися ще три нових відео, які є продовженням того ролику. Там було помічено відкрите обличчя одного зі злочинців.

Джерело: state.gov