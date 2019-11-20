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Побили кувалдою і відрізали голову. Подробиці вбивства чоловіка бійцями Вагнера у Сирії

Встановлено особу одного з чотирьох злочинців, які жорстоко побили чоловіка у Сирії і відрізали йому голову.

Побили кувалдою і відрізали голову. Подробиці вбивства чоловіка бійцями Вагнера у Сирії

У 2017 році у мережу виклали відео, на якому четверо людей у ​​Сирії жорстоко б’ють чоловіка кувалдою. Тоді користувачі припустили, що це можуть бути бійці ПВК Вагнер. Однак підтвердити інформацію не вдалося.

Новим розвитком справи стала поява в інтернеті ще трьох нових відео, які є продовженням ролика 2017 року. На них людина, яку били кувалдою, лежить на землі, після чого чоловіку відрізають голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги, обливають бензином і спалюють. Всі ці дії супроводжуються жартами і схвальними коментарями.

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На кадрах цього звірства було помічено відкрите обличчя одного зі злочинців. Нова газета знайшла його ймовірну сторінку у соцмережі за допомогою сервісу FindClone, який дозволяє знаходити схожих користувачів за фото. Прізвище, ім’я та дату народження звідти видання звірило з наявними у редакції списками “документально підтверджених найманців” і побачило збіг. Видання називає цю людину Станіслав Д. У редакції є копія його паспорта та журналісти газети стверджують, що він був бійцем ПВК Вагнер як мінімум з 2016 року і займався розвідкою.

Інших учасників відео зможе за бажанням встановити офіційне розслідування у Росії. Нова газета готова передати матеріали до прокуратури, Слідчого комітету і МВС. Герої ролика зверталися один до одного, називаючи позивні Памір і Вовк.

Раніше ми писали, що на півночі Мозамбіку в Африці потрапили в засідку і були вбиті п’ятеро найманців ПВК Вагнера.

Джерело: Новая газета

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