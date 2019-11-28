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Черговий конфуз: Меркель впала на коліна, піднімаючись до трибуни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з представниками німецького бізнесу спіткнулася біля трибуни і впала на коліна.

Ангела Меркель

У Берліні відбулася зустріч з представниками німецького бізнесу, під час якої стався конфуз с канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вона намагалася піднятися на сцену, але спіткнулася і впала на коліна.

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Меркель досить швидко встала на ноги і почала жартувати.

– Я не побачила сходи, наступного разу скористаюся ними. Також спущуся сходами, – пожартувала канцлер Німеччини.

До слова, в Ангели Меркель вже давно спостерігаються проблеми зі здоров’ям, які так чи інакше проявляються публічно.

Так, 1 листопада під час офіційного візиту в Індію канцлер Німеччини слухала національний гімн країни сидячи. Це також сталося через її погане самопочуття.

Відео: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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