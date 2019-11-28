Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо зустрічі у нормандському форматі.

28 листопада відбувся телефонний розмови між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час розмови вони обговорювали питання щодо підготовки до нормандського саміту.

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Більш детальної інформації про зазначені питання наразі немає.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що зустріч лідерів країн нормандської четвірки допоможе розморозити переговори щодо Донбасу.