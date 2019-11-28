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Факти / Україна

Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо зустрічі у нормандському форматі.

Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі

28 листопада відбувся телефонний розмови між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час розмови вони обговорювали питання щодо підготовки до нормандського саміту.

Читайте: Три питання: з чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки

Більш детальної інформації про зазначені питання наразі немає.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що зустріч лідерів країн нормандської четвірки допоможе розморозити переговори щодо Донбасу.

Джерело: Офіс Президента

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