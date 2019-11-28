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Посла США Сондленда звинуватили у сексуальних домаганнях

Три жінки звинуватили в сексуальних домаганнях постійного представника США в Європейському союзі Гордона Сондленда.

Посла США Сондленда звинуватили у сексуальних домаганнях

Постійного представника США в Європейському союзі Гордона Сондленда одразу три жінки звинуватили у сексуальних домаганнях.

Ніколь Вогель, Джана Соліс та Наталі Септ заявили, що ще до свого призначення на пост посла в ЄС Сондленд цілував їх чи намагався це зробити, не отримавши їхньої згоди.

Одна жінка стверджує, що посол оголював своє тіло перед нею, а після отримання відмови Сондленд намагався помститися, створюючи їм проблеми професійного характеру.

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Сам посол відкидає звинувачення і вважає, що ці заяви сфабриковані з політичною метою.

Варто зазначити, що Гордон Сондленд проходить як свідок у процесі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, справу про сексуальні домагання проти актора Кевіна Спейсі закрито через смерть позивача.

Джерело: Propublica, Portland MonthlyNew York Times

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