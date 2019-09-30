Британська журналістка Шарлотта Едвардс звинуватила прем’єр-міністра Бориса Джонсона у домаганнях.

Журналістка Шарлотта Едвардс розповіла, що близько 20 років тому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домагався до неї під час робочої зустрічі.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Едвардс писала для журналу The Spectator, де Джонсон працював редактором.

Читайте: Новий скандал у Британії: Джонсона підозрюють у зловживанні владою

Журналістка розповіла, що під час обіду вона сиділа біля Джонсона, й той під столом поклав руку на її стегно і провів вище.

За її словами, на таку поведінку політика поскаржилася й інша дівчина, яка сиділа з іншого боку.

Борис Джонсон заявив, що нічого такого не робив.

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії опозиція розглядають можливість оголошення імпічменту щодо прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Джерело: Sunday Times