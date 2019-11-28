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Факти / Світ

Вагнер та Росія загрожують мирному населенню Лівії

Російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, де неймовірно дестабілізують ситуацію.

держдеп сша

Помічник Держсекретаря США Девід Шенкер повідомив, що втручання регулярних сил Росії та ПВК Вагнер у Лівію призводять до дестабілізації ситуації в країні. За його словами, це несе загрозу для мирного населення.

– Російські регулярні війська та сили Вагнера дислокуються у великих кількостях, підтримуючи Лівійську національну армію.

Ми вважаємо це надзвичайно дестабілізуючим. Те, як ця організація і росіяни зокрема діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення, – заявив Шенкер.

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Заступник Держсекретаря від імені США закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і вирішення конфлікту.

– Військове втручання Росії загрожує миру, безпеці та стабільності Лівії, – наголосив Шенкер і закликав європейські країни більше долучатись до вирішення цього питання.

Міністр внутрішніх справ підтриманого ООН уряду Лівії звинуватив Росію у розпалюванні багатомісячного конфлікту в Лівії.

– Росіяни втрутились, щоб підлити масла у вогонь та посилити конфлікт, замість того, щоб знайти рішення, – сказав міністр Фатхі Башаґа.

Нагадаємо, що у 2017 році у мережу виклали відео, на якому четверо людей у ​​Сирії жорстоко б’ють чоловіка кувалдою. Тоді користувачі припустили, що це можуть бути бійці ПВК Вагнер.

У 2019 році в інтернеті з’явилися ще три нових відео, які є продовженням того ролику. Там було помічено відкрите обличчя одного зі злочинців.

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