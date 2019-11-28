Російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, де неймовірно дестабілізують ситуацію.

Помічник Держсекретаря США Девід Шенкер повідомив, що втручання регулярних сил Росії та ПВК Вагнер у Лівію призводять до дестабілізації ситуації в країні. За його словами, це несе загрозу для мирного населення.

– Російські регулярні війська та сили Вагнера дислокуються у великих кількостях, підтримуючи Лівійську національну армію. Ми вважаємо це надзвичайно дестабілізуючим. Те, як ця організація і росіяни зокрема діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення, – заявив Шенкер.

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Заступник Держсекретаря від імені США закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і вирішення конфлікту.

– Військове втручання Росії загрожує миру, безпеці та стабільності Лівії, – наголосив Шенкер і закликав європейські країни більше долучатись до вирішення цього питання.

Міністр внутрішніх справ підтриманого ООН уряду Лівії звинуватив Росію у розпалюванні багатомісячного конфлікту в Лівії.

– Росіяни втрутились, щоб підлити масла у вогонь та посилити конфлікт, замість того, щоб знайти рішення, – сказав міністр Фатхі Башаґа.

Нагадаємо, що у 2017 році у мережу виклали відео, на якому четверо людей у ​​Сирії жорстоко б’ють чоловіка кувалдою. Тоді користувачі припустили, що це можуть бути бійці ПВК Вагнер.

У 2019 році в інтернеті з’явилися ще три нових відео, які є продовженням того ролику. Там було помічено відкрите обличчя одного зі злочинців.