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Комітет Сенату США схвалив пекельні санкції проти РФ

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроект про нові санкції проти Росії за її агресію проти України.

Конгрес США

Під час засідання комітету Сенату США з міжнародних відносин схвалили проект закону, який називають пекельними санкціями проти РФ.

За висловилися 17 членів комітету, п’ятеро були проти його схвалення.

У законі передбачено введення нових санкцій проти Росії за її агресію проти України, втручання у демократичні процеси інших країн та ворожі дії у Сирії.

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Нові санкції США будуть спрямовані на банки, які підтримують Кремль у намаганні підірвати демократичні процеси за кордоном, держборг РФ, осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна, та проекти щодо продажу газу іншим країнам.

Документ мають ухвалити обидві палати Конгресу і підписати президент США Дональд Трамп. Тільки після цього він набуде чинності.

Очікується, що нові санкції проти Росії можуть запровадити у 2020 році.

До слова, у США ухвалили оборонний бюджет, який вводить санкції проти російського Північного потоку-2.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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