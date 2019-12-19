ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку

Європейський Союз затвердив продовження санкцій проти Росії до 31 липня 2020 року.

Рішення про продовження санкцій проти Росії до липня 2020 року ухвалила Рада Європейського Союзу.

Санкції ЄС спрямовані проти окремих секторів російської економіки – фінансового, енергетичного та оборонного.

Крім того, для п’яти великих російських державних компаній обмежується доступ до фінансових ринків ЄС. Також Євросоюз забороняє торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення з Росією.

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Раніше комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроект про нові санкції проти Росії за її агресію проти України.

Джерело: Рада Євросоюзу