Трамп знову вимагає почати суд щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп вважає, що демократи навмисно затягують початок судових слухань щодо його імпічменту.

Президент США Дональд Трамп вимагає якнайшвидше почати судовий процес у Сенаті щодо його імпічменту.

Він вважає, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі навмисно затягує початок зазначених слухань, на що вона не має права.

– У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не виявився для неї негативним. Полювання на відьом повинне закінчитися зараз же процесом у Сенаті, – заявив Трамп.

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Він додав, що одного разу Пелосі втратила посаду спікера і це може статися знову, якщо вона відкладатиме процес імпічменту.

За словами президента США, таким чином демократи намагаються підкорити собі Сенат.

Проте у 2019 році Сенат вже не може розпочати розгляд імпічменту Трампа, адже почалися канікули, які завершаться 6 січня 2020 року.

До слова, демократи готуються пред’явити нові звинувачення Дональду Трампу у справі щодо імпічменту.

Джерело: Donald J. Trump