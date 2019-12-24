PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Зловживання владою: Трампу можуть пред’явити нові обвинувачення

Противники Трампа від Демократичної партії заявили про нові виявлені зловживання, які можуть використати в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Зловживання владою: Трампу можуть пред’явити нові обвинувачення

Демократи можуть пред’явити президенту США обвинувачення за новими статтями у рамках процедури імпічменту. Юридичний комітет нижньої палати уже направив відповідний документ в апеляційний суд округу Колумбія.

Уточнюється, що це може статися після того, як колишній юрисконсульт Білого дому Дональд Макган дасть свідчення.

Читайте: Імпічмент Трампа: що потрібно знати перед дебатами у Конгресі

Демократи сподіваються, що після його свідчень з’явиться підтвердження того, що американський лідер зробив дії, які досі не були зазначені у звинуваченнях.

Якщо проти Трампа з’являться нові статті звинувачення, то в Палаті представників може пройти нове голосування щодо імпічменту.

Нагадаємо, 19 грудня у Палаті представників Конгресу США підтримали рішення про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дональд Трамп
Трамп знову вимагає почати суд щодо імпічменту
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет
$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет
Трамп: Суд щодо імпічменту потрібно провести негайно
Трамп: Суд щодо імпічменту потрібно провести негайно
Імпічмент Трампа: хронологія і чому він не піде з Білого Дому
Імпічмент Трампа: хронологія і чому він не піде з Білого Дому
Його президентство не закінчується: Путін про імпічмент Трампа
Його президентство не закінчується: Путін про імпічмент Трампа
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка