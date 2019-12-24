Зловживання владою: Трампу можуть пред’явити нові обвинувачення

Противники Трампа від Демократичної партії заявили про нові виявлені зловживання, які можуть використати в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Демократи можуть пред’явити президенту США обвинувачення за новими статтями у рамках процедури імпічменту. Юридичний комітет нижньої палати уже направив відповідний документ в апеляційний суд округу Колумбія.

Уточнюється, що це може статися після того, як колишній юрисконсульт Білого дому Дональд Макган дасть свідчення.

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Демократи сподіваються, що після його свідчень з’явиться підтвердження того, що американський лідер зробив дії, які досі не були зазначені у звинуваченнях.

Якщо проти Трампа з’являться нові статті звинувачення, то в Палаті представників може пройти нове голосування щодо імпічменту.

Нагадаємо, 19 грудня у Палаті представників Конгресу США підтримали рішення про імпічмент американського президента Дональда Трампа.