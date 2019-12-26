PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Росія, Сирія та Іран убивають тисячі мирних жителів в Ідлібі – Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав зупинити наступ армії президента Сирії Башара Асада за підтримки армії РФ на Ідліб.

Дональд Трамп

Бойові дії Росії, Сирії та Ірану призведуть до тисяч жертв серед мирного населення у сирійській провінції Ідліб.

Про це написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter і закликав зупинити кровопролиття.

– Росія, Сирія та Іран вбивають або збираються вбити тисячі невинних мирних жителів у провінції Ідліб. Не робіть цього! – написав він.

Читайте: До Лівії прибули дві тисячі найманців Вагнера – Ердоган

Американський лідер також додав, що проти “бійні” виступає Туреччина.

Як відомо, 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації та спецназу Росії почала наступ у провінції Ідліб, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Бомбардування росіянами Ідлібу минулого року регулярно забирали життя цивільних.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент
Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент
Російські бомбардувальники нанесли удар по сирійській школі: десять загиблих
Російські бомбардувальники нанесли удар по сирійській школі: десять загиблих
Дональд Трамп
Трамп знову вимагає почати суд щодо імпічменту
Зловживання владою: Трампу можуть пред’явити нові обвинувачення
Зловживання владою: Трампу можуть пред’явити нові обвинувачення
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет
$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка