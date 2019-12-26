Росія, Сирія та Іран убивають тисячі мирних жителів в Ідлібі – Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав зупинити наступ армії президента Сирії Башара Асада за підтримки армії РФ на Ідліб.

Бойові дії Росії, Сирії та Ірану призведуть до тисяч жертв серед мирного населення у сирійській провінції Ідліб.

Про це написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter і закликав зупинити кровопролиття.

– Росія, Сирія та Іран вбивають або збираються вбити тисячі невинних мирних жителів у провінції Ідліб. Не робіть цього! – написав він.

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Американський лідер також додав, що проти “бійні” виступає Туреччина.

Як відомо, 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації та спецназу Росії почала наступ у провінції Ідліб, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Бомбардування росіянами Ідлібу минулого року регулярно забирали життя цивільних.