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До берегів Японії прибило човен з людськими останками

Японська поліція виявила останки не менше п’яти осіб в дерев’яному човні на узбережжі одного з віддалених островів.

До берегів Японії прибило човен з людськими останками

Човен прибило до острова Садо, який знаходиться біля узбережжя північно-західної префектури Ніїгата.

Представник берегової охорони заявив, що в човні виявили дві людські голови і п’ять тіл. Водночас  він не зміг сказати точно, чи належали знайдені голови п’ятьом загиблим, виявленим в човні.

– Причина загибелі людей в човні розслідується, – додав поліцейський.

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На дерев’яному човні зовні були літери та цифри, написані корейською. Тому човен, ймовірно, прибило з Північної Кореї.

Раніше у Японії стратили іноземця вперше за 10 років. Це китаєць, який убив чотирьох людей ще 16 років тому.

Джерело: Reuters

Фото: Getty Images

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