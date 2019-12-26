Перший смертний вирок для іноземця за 10 років. У Японії стратили китайця

У Японії вперше за 10 років стратили іноземця. Це китаєць, який убив чотирьох людей ще 16 років тому.

Нині в Японії понад 100 в’язнів, засуджених до смертної кари. Торік стратили 15, зокрема 13 членів секти Аум Сінрікьо.

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Вони 1995 року влаштували напад у токійському метро, розбризкали нервово-паралітичний газ. Тоді 13 людей загинули та майже 6 тис. постраждали.

Нагадаємо, в Японії вперше розпочали т естування безпілотного рейсового автобусу.

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