Посольство США в Іраку закликало американців виїхати з країни

Посольство США в Багдаді закликало всіх американських громадян негайно виїхати з Іраку.

Через посилену напруженість в Іраку та регіоні посольство США закликало американських громадян негайно виїхати з Іраку.

– Громадяни США повинні вирушати авіалініями, коли це можливо, а якщо цього не вдасться – до інших країн сухопутним шляхом, – йдеться у повідомленні.

JUST IN: U.S. embassy in Baghdad urges American citizens to depart Iraq immediately pic.twitter.com/dblw0h15Yy — Reuters (@Reuters) 3 января 2020 г.

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Відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з ракетним ударом США по аеропорту у Багдаді, в результаті якого загинув командувач іранських сил Кудс Касем Сулеймані.

Крім нього, загинули ще семеро людей, зокрема п’ять членів шиїтського формування Аль-Хашд аш-Шаабі.