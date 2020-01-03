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Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані

Колишній віце-президент США Джо Байден схвалив вбивство американськими ЗС генерала сил Кудс Касема Сулеймані.

Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані

Джо Байден, який є одним з кандидатів у президенти США від Демократичної партії, попередив, що ця акція призведе до дальнього загострення обстановки в регіоні.

– Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом і він повинен пояснити американському народу стратегію та план забезпечення безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів, як тут, вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів у всьому регіону і за його межами, – заявив Байден.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі написав у Twitter, що Сулеймані був ворогом Сполучених Штатів.

– Питання полягає в наступному: чи дійсно Америка щойно вбила без згоди Конгресу другу за силою людини в Ірані, свідомо розв’язавши потенційну велику регіональну війну? – заявив Мерфі.

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Водночас, сенатор Ліндсі Грем схвалив дії США та подякував президенту Дональду Трампу, який віддав наказ про атаку, за рішучість.

– Я високо ціную сміливі дії президента Дональда Трампа проти іранської агресії.

Іранському уряду: якщо ви хочете більше, ви отримаєте більше, – написав він у своєму Twitter.

Також сенатор подякував президенту за те, що він заступився за Америку.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

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