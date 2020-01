Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані

Колишній віце-президент США Джо Байден схвалив вбивство американськими ЗС генерала сил Кудс Касема Сулеймані.

Джо Байден, який є одним з кандидатів у президенти США від Демократичної партії, попередив, що ця акція призведе до дальнього загострення обстановки в регіоні.

– Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом і він повинен пояснити американському народу стратегію та план забезпечення безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів, як тут, вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів у всьому регіону і за його межами, – заявив Байден.

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) 3 января 2020 г.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі написав у Twitter, що Сулеймані був ворогом Сполучених Штатів.

– Питання полягає в наступному: чи дійсно Америка щойно вбила без згоди Конгресу другу за силою людини в Ірані, свідомо розв’язавши потенційну велику регіональну війну? – заявив Мерфі.

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question. The question is this – as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 3 января 2020 г.

Водночас, сенатор Ліндсі Грем схвалив дії США та подякував президенту Дональду Трампу, який віддав наказ про атаку, за рішучість.

– Я високо ціную сміливі дії президента Дональда Трампа проти іранської агресії. Іранському уряду: якщо ви хочете більше, ви отримаєте більше, – написав він у своєму Twitter.

To the Iranian government: If you want to stay in the oil business leave America and our allies alone and stop being the largest state sponsor of terrorism in the world. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 3 января 2020 г.

Також сенатор подякував президенту за те, що він заступився за Америку.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.