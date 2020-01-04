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Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала

Іран не збирається залишати без відповіді дії США, які призвели до загибелі генерала Касема Сулеймані.

Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що операцію США щодо усунення генерала Касема Сулеймані можна розцінювати як розв’язання війни.

За його словами, Сполучені Штати вбили одного з найулюбленіших у народі генералів, що Іран просто не може залишити без відповіді.

– Безумовно, Іран не закриє на це очі. Буде помста, Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді визначатиме Іран, – сказав Тахт-Раванчі.

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Він додав, що у Вашингтона немає доказів того, що Сулеймані був загрозою для США.

Тахт-Раванчі також відмовився вірити в те, що Сполучені Штати вбили іранського генерала для того, щоб зупинити війну з Тегераном.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вважає, що вбивство Касема Сулеймані є актом міжнародного тероризму.

Джерело: CNN

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