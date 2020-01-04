Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала

Іран не збирається залишати без відповіді дії США, які призвели до загибелі генерала Касема Сулеймані.

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що операцію США щодо усунення генерала Касема Сулеймані можна розцінювати як розв’язання війни.

За його словами, Сполучені Штати вбили одного з найулюбленіших у народі генералів, що Іран просто не може залишити без відповіді.

– Безумовно, Іран не закриє на це очі. Буде помста, Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді визначатиме Іран, – сказав Тахт-Раванчі.

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Він додав, що у Вашингтона немає доказів того, що Сулеймані був загрозою для США.

Тахт-Раванчі також відмовився вірити в те, що Сполучені Штати вбили іранського генерала для того, щоб зупинити війну з Тегераном.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вважає, що вбивство Касема Сулеймані є актом міжнародного тероризму.