Уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737.

Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.

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Люди протестують навпроти університету Аміра Кабіра та скандують: відставки недостатньо, нам потрібна справедливість, а також Геть диктатора.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Фото: Bahare Hedayat