Російські хакери атакували українську компанію Burisma – NYT

Видання The New York Times повідомило, що, ймовірно, через фішингові листи російськими хакерами були викрадені дані співробітників компанії Burisma. Вона пов’язана з розслідуванням щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Спроби злому сайтів Burisma розпочалися у листопаді 2019 року. Саме тоді у США набирав обертів скандал щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Експерти припускають, що хакери шукали потенційно компрометуючі матеріали про Байдена.

Читайте: Хакери стежили за чиновниками 20 країн за допомогою WhatsApp – ЗМІ

Видання зазначає, що тактика злому росіян схожа на ту, якою користувалися під час злому електронної пошти Гілларі Клінтон та інших демократів на президентських виборах у США у 2016 році.

Хакери створили підроблені сторінки для входу на сайти дочірніх компаній Burisma та відправляли співробітникам листи начебто від компанії.

Раніше Факти писали, що хакери з РФ атакували держустанови 35 країн.

Джерело: The New York Times