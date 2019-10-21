Група російських хакерів під назвою Turla проникла до системи іранських кіберзлочинців OilRig, щоб шпигувати за країнами Близького Сходу.
У дослідженні Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) та Національного центру кібербезпеки США вказано, що російські хакери під виглядом іранських кіберзлочинців OilRig атакували держустанови 35 країн.
– Ми ніколи не бачили, щоб це робилося з такою майстерністю. Насправді дуже складно замаскуватися, — розповів директор з операцій NCSC Пол Чічестер.
Виявлено більш ніж 35 нападів на країни світу, причому більшість держав із Близького Сходу. Принаймні 20 атак були успішно скомпрометовані. Мета полягала в тому, щоб вкрасти секретні документи.
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Поки не встановлено, чи знала група іранських хакерів OilRig про те, що Turla зламала їх мережі і скористалася даними для злому держустанов країн Близького Сходу.
Нагадаємо, 27 липня російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat.
Джерело: NCSC