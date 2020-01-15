Записки Парнаса: у справі імпічменту Трампа оприлюднили нові свідчення

Палата представників США оприлюднила нові свідчення у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Цього разу представили свідчення затриманого партнера адвоката Рудольфа Джуліані, вихідця з СРСР Льва Парнаса.

Як ідеться в описі отриманих документів, Парнас передав Палаті представників записки, які можуть свідчити про схему Трампа щодо України.

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Також були оприлюднені листування Парнаса з багатьма українськими політиками, зокрема з членами команди президента України Володимира Зеленського та главами відомств.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США 230 голосами підтримала рішення про імпічмент Трампа.