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Імпічмент Трампа – коли розпочнеться судовий процес

Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат Конгресу США планує 21 січня почати судовий процес щодо процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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Початок розгляду справи залежить від того, коли Палата представників передасть в Сенат обвинувальний висновок.

– Ми зможемо пройти деякі попередні етапи на цьому тижні, що дасть нам можливість почати судовий розгляд у наступний вівторок, – заявив Макконнелл.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що йому не мали оголошувати імпічмент, адже не було жодного злочину під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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