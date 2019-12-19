PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Палата представників США підтримала імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США підтримали рішення про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Палата представників США підтримала імпічмент Трампа

Дебати у Палаті представників Конгресу США щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа завершилися голосуванням із зазначеного питання.

230 голосів за 216 необхідних віддали за імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і 229 голосів – за звинуваченням у перешкоджанні роботі Конгресу. Тож Палата представників підтримала відсторонення Трампа.

Завдяки цьому процедура імпічменту перейде до наступної фази.

Читайте: Імпічмент Трампа: що потрібно знати перед дебатами у Конгресі

Тепер почнеться підготовка до розгляду питання у Сенаті. На цей час він отримає повноваження суду на чолі з головою Верховного суду США.

У ролі прокурорів у судовому процесі проти Трампа виступатимуть члени Палати представників.

Очікується, що суд триватиме близько місяця, а рішення винесуть у лютому.

До слова, Дональд Трамп не збирається брати участь у першому судовому засіданні щодо імпічменту.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Імпічмент Трампа: чому Палата представників проголосувала за
Імпічмент Трампа: чому Палата представників проголосувала за
Настав час боротися – Трамп про імпічмент
Настав час боротися – Трамп про імпічмент
Палата представників США виділила Україні $698 млн
Палата представників США виділила Україні $698 млн
Конгрес США
Комітет Сенату США схвалив пекельні санкції проти РФ
Конгрес США виносить рішення щодо імпічменту Трампа (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Конгрес США виносить рішення щодо імпічменту Трампа (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Дональд Трамп
Імпічмент Трампа: що потрібно знати перед дебатами у Конгресі
Історичний день у США: Палата представників голосує за імпічмент Трампа
Історичний день у США: Палата представників голосує за імпічмент Трампа
сша
Сенат США схвалив оборонний бюджет: $300 млн на військову допомогу Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка