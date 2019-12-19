Палата представників США підтримала імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США підтримали рішення про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Дебати у Палаті представників Конгресу США щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа завершилися голосуванням із зазначеного питання.

230 голосів за 216 необхідних віддали за імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і 229 голосів – за звинуваченням у перешкоджанні роботі Конгресу. Тож Палата представників підтримала відсторонення Трампа.

Завдяки цьому процедура імпічменту перейде до наступної фази.

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Тепер почнеться підготовка до розгляду питання у Сенаті. На цей час він отримає повноваження суду на чолі з головою Верховного суду США.

У ролі прокурорів у судовому процесі проти Трампа виступатимуть члени Палати представників.

Очікується, що суд триватиме близько місяця, а рішення винесуть у лютому.

До слова, Дональд Трамп не збирається брати участь у першому судовому засіданні щодо імпічменту.