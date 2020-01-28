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Незаконні вибори в Криму: ЄС додав до списку санкцій ще 7 осіб

28 січня Європейський Союз розширив список санкцій осіб, які брали участь в незаконних виборах в окупованому РФ Криму у вересні.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС.

За підрив територіальної цілісності України в список потрапили:

  • Михайло Развожаєв (“т. в. о. губернатора Севастополя”);
  • Юрій Гоцанюк (“голова Ради міністрів Республіки Крим”);
  • Катерина Алтабаєва (“заступник Законодавчих зборів Севастополя”).

А також С. Даниленко, Л. Бачов, К. Перков і В. Немуов.

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Відзначимо, рішення вступить в силу після його оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

Особам, які потрапили до списку санкцій, заборонять в’їжджати до Євросоюзу, а їхні активи на території ЄС будуть заморожені.

Раніше екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що світові санкції болісно вдарили по економіці РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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