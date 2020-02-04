Імпічмент Трампа: сторони виступили із заключним словом

У справі про імпічмент президента США Дональда Трампа відбулися виступи захисту і звинувачення, в яких були сказані заключні слова.

Демократи закликали Сенат підтримати рішення про імпічмент Трампа, оскільки вважають, що доказів провини глави США достатньо.

Один з ініціаторів процесу Адам Шифф вважає, що президент порушив свою клятву захищати Конституцію.

Тепер сенатори повинні виконати свою клятву і визнати Трампа винним у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

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Виступаючи з останнім словом, головний юридичний радник Білого дому Пет Чіполлоне заявив, що сенатори повинні голосувати за невинність президента США.

Він додав, що процес імпічменту є спробою демократів скасувати результати виборів 2016 року і запобігти переобранню Трампа.

Нагадаємо, голосування за імпічмент Дональда Трампа у Сенаті призначено на 5 лютого.