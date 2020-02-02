Імпічмент Трампа: Вирішальне голосування відбудеться 5 лютого

Фінальне голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа відбудеться у середу, 5 лютого, у Сенаті.

У понеділок сторони процесу у Сенаті озвучать свої завершальні аргументи, у вівторок – робитимуть публічні заяви щодо процесу імпічменту.

У середу, близько 16.00 за місцевим часом, відбудеться завершальне голосування.

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Таким чином голосування з приводу засудження, чи виправдання Трампа відбудеться наступного дня після оголошення ним щорічної промови Про стан держави перед обома палатами Конгресу США.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Корнін заявив, що Сенат може перенести голосування на наступний тиждень.