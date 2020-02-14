Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі ним захворіли вже понад 64 тис. людей, а 1 383 людини померли від зараження коронавірусом.

7 886 тис. осіб змогли вилікуватися.

Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії та ОАЕ.

Через захворювання новим типом коронавірусу карантин ввели на круїзному лайнері Diamon Princess. Станом на сьогодні там зафіксували 218 випадків зараження. Серед хворих двоє українців.

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Раніше стало відомо, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.