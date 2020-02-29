Борис Джонсон і його подруга оголосили про заручини та вагітність

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і його подруга Керрі Симондс оголосили, що заручені та чекають дитину.

– Прем’єр-міністр і Сімондс дуже раді оголосити про свої заручини і про те, що вони очікують появи дитини на початку літа, – сказав журналістам представник Джонсона.

Пара зустрічається близько двох років.

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55-річний прем’єр-міністр уже є батьком чотирьох дітей від минулого подружжя. Для його 31-річної коханої це буде перша дитина.

Нагадаємо, Джонсон офіційно оголосив про розлучення зі своєю дружиною Мариною Уілер після 25 років шлюбу у вересні минулого року.