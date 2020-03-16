Власник Louis Vuitton виготовлятиме безкоштовні антисептики для рук

Концерн LVMH використовуватиме свої лінії з випуску парфумерії для виробництва дезінфікуючих засобів для рук.
Санітайзери почнуть виробляти на трьох заводах, які випускають парфумерію для брендів Christian Dior, Givenchy і Guerlain. Йдеться про заводи, розташованих поруч з містами Орлеан, Шартр і Бове.
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LVMH безкоштовно передаватиме антисептик французькій владі у сфері охорони здоров’я. Постачання почнуться з 16 березня.
У перший тиждень випустить 12 тонн продукту. Виробництво триватиме стільки, скільки буде необхідно, заявили в концерні.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Франції з футболу призупинили.
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