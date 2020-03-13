Чемпіонат Франції з футболу призупинили через пандемію Covid-19

Рада директорів Професійної футбольної ліги Франції (LFP) одноголосно ухвалила рішення щодо призупинення розіграшу чемпіонату Франції з футболу (Ліги 1), Ліги 2 та нижчих дивізіонів.
Рішення про припинення сезону-2019/20 було ухвалено на засіданні організації, яке відбулося в п’ятницю.
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У заяві сказано, що важливо стримати розповсюдження вірусу та уникати місць з масовим скупченням людей. Рішення вступає в силу з 13 березня.
— З огляду на загрозу здоров’ю всіх причетних через пандемію коронавируса, рада директорів LFP прийняла рішення призупинити регулярні чемпіонати Ліги 1 і Ліги 2 на невизначений термін до пори, поки ситуація налагодиться, – йдеться в заяві на офіційному сайті LFP.
La @Ligue1Conforama et la @DominosLigue2 suspendues jusqu’à nouvel ordre
Communiqué https://t.co/vLSLbxU8uM pic.twitter.com/Qk3cLdcQuT
— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 13, 2020
Також зазначено, що наступний раз рада директорів LFP збереться після зустрічі УЄФА, яка запланована на 17 березня.
Раніше чемпіонат Іспанії з футболу призупинили на два тижні.
Джерело: LFP