Чемпіонат Франції з футболу призупинили через пандемію Covid-19

Рада директорів Професійної футбольної ліги Франції (LFP) одноголосно ухвалила рішення щодо призупинення розіграшу чемпіонату Франції з футболу (Ліги 1), Ліги 2 та нижчих дивізіонів.

Рішення про припинення сезону-2019/20 було ухвалено на засіданні організації, яке відбулося в п’ятницю.

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У заяві сказано, що важливо стримати розповсюдження вірусу та уникати місць з масовим скупченням людей. Рішення вступає в силу з 13 березня.

— З огляду на загрозу здоров’ю всіх причетних через пандемію коронавируса, рада директорів LFP прийняла рішення призупинити регулярні чемпіонати Ліги 1 і Ліги 2 на невизначений термін до пори, поки ситуація налагодиться, – йдеться в заяві на офіційному сайті LFP.

Також зазначено, що наступний раз рада директорів LFP збереться після зустрічі УЄФА, яка запланована на 17 березня.

Раніше чемпіонат Іспанії з футболу призупинили на два тижні.

Джерело: LFP