PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп заявив про можливе посилення карантинних заходів в США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе посилення федеральних правил соціального дистанціювання.

Трамп зазначив, що обмеження на поїздки в Китай і Європу залишаються в силі.

Президент США звернувся до американців з проханням дотримуватися карантинних заходів, щоб перемогти коронавірус.

Читайте: Медобладнання і ліки: Єрмак обговорив із послами ЄС допомогу Україні

– Кожен з нас повинен зіграти свою роль в перемозі в цій війні. Кожен громадянин, сім’я і бізнес відіграють роль в зупинці вірусу, – сказав Трамп.

Водночас провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучи, заявив, що новий спалах коронавірусу очікує восени.

До речі, Україна отримає більше $1,2 млн медичної та гуманітарної допомоги від США для боротьби проти поширення коронавірусу.

Джерело: Голос Америки

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка