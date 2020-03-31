Трамп заявив про можливе посилення карантинних заходів в США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе посилення федеральних правил соціального дистанціювання.
Трамп зазначив, що обмеження на поїздки в Китай і Європу залишаються в силі.
Президент США звернувся до американців з проханням дотримуватися карантинних заходів, щоб перемогти коронавірус.
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– Кожен з нас повинен зіграти свою роль в перемозі в цій війні. Кожен громадянин, сім’я і бізнес відіграють роль в зупинці вірусу, – сказав Трамп.
Водночас провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучи, заявив, що новий спалах коронавірусу очікує восени.
До речі, Україна отримає більше $1,2 млн медичної та гуманітарної допомоги від США для боротьби проти поширення коронавірусу.
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